O Instituto Politécnico de Leiria é oficialmente membro associado da Associação Europeia do Desporto Universitário (EUSA), consolidando o seu posicionamento no panorama desportivo universitário internacional e reforçando a sua estratégia de promoção de estilos de vida ativos, carreiras duais e bem-estar estudantil”, informou a escola, acrescentando que “a aprovação do estatuto como membro associado é um reconhecimento formal, pela EUSA, da qualidade, envolvimento e compromisso do Politécnico de Leiria com o desporto universitário”.

“A adesão à EUSA como membro reforça o compromisso institucional do Politécnico de Leiria com o desporto universitário, não apenas a nível nacional, mas também no contexto europeu. Para a comunidade académica, esta adesão pode representar novas valências, desde eventos, competições e cooperação inter-instituições, o que enriquece a experiência na nossa instituição além do plano estritamente curricular, valorizando os estudantes-atletas, o desporto e a promoção de bem-estar e ética desportiva”, afirmou Carlos Rabadão, presidente do Politécnico de Leiria, citado em nota enviada aos jornais.

Ao tornar-se membro da Associação Europeia do Desporto Universitário, o Politécnico de Leiria “passa a usufruir de uma integração plena na rede europeia de instituições de ensino superior que promovem o desporto, beneficiando da possibilidade de participar, de forma mais ativa e estruturada, nas iniciativas, programas, eventos e projetos promovidos pela EUSA”.

“A integração numa comunidade europeia ativa amplia ainda as oportunidades para os estudantes-atletas do Politécnico de Leiria, os intercâmbios e parcerias desportivas, a visibilidade e reputação institucional no espaço europeu, assim como uma maior proximidade estratégica com a EUSA e a Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), reforçando a cooperação em projetos futuros”, acrescentam.

“Este estatuto representa também uma responsabilidade acrescida: a de continuarmos a criar condições para que o desporto universitário seja um pilar da formação integral dos nossos estudantes. A ligação à EUSA permitirá reforçar projetos de carreiras duais, aprofundar a cooperação internacional e consolidar práticas que promovem saúde, inclusão e excelência desportiva. É um passo que nos coloca ainda mais próximos das melhores referências europeias e que projeta o Politécnico de Leiria para um patamar de maior ambição e visibilidade”, esclarece Carlos Rabadão, notando que “entre os critérios que devem ser cumpridos para ser aceite como membro associado da EUSA, contam-se: ser reconhecida como instituição de ensino superior num organismo europeu, nomeadamente ter reconhecimento pela Associação das Universidades Europeias (EUA) ou pela Associação Internacional de Universidades (IAU); demonstrar contributo para a promoção e desenvolvimento do desporto universitário; assumir a missão da EUSA, conforme definida nos seus estatutos, ou seja, comprometer-se com os valores e objetivos da associação no âmbito do desporto universitário; ter uma carta de apoio da FADU; entre outros”.